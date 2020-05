Daling dagelijkse aantal coronadoden in Italië zet door

Het aantal bevestigde besmettingen nam met 802 toe tot 219.070.

Italië heeft na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het hoogste geregistreerde dodental door Covid-19.

In het land is de lockdown sinds 4 mei iets minder strikt geworden en volgens de planning gaan 18 mei veel winkels weer open. Begin juni zouden ook onder meer kapperszaken, cafés en restaurants weer openen. Het is Italianen vooralsnog niet toegestaan naar een andere regio te reizen, tenzij daar een heel dringende reden voor is.