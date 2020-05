HTM ziet toename van drukte in trams en bussen

Het was dit weekend drukker dan afgelopen week in het openbaar vervoer in de regio Den Haag. Een aantal keren zijn extra trams ingezet om de passagiers beter te spreiden, zegt een woordvoerster van HTM.

De vervoerder riep afgelopen week mensen op geen gebruik te maken van de tram of bus om bijvoorbeeld naar het strand of park te gaan, zodat mensen uit zogenoemde vitale sectoren kunnen blijven rekenen op hun tram en bus.

“De algemene indruk was dat het dit weekend iets drukker was dan doordeweeks. Dat had ongetwijfeld te maken met het mooie weer”, zegt de woordvoerster van HTM. “Voor dit soort momenten hebben we extra trams achter de hand. Als het te druk wordt en passagiers kunnen niet genoeg afstand van elkaar houden, dan zetten we een extra tram in om de passagiers te verdelen. Dat is in het weekend een aantal keren gebeurd.”

HTM had de dienstregeling teruggeschroefd toen het coronavirus zich snel verspreidde, maar vanaf maandag gaan er meer trams en bussen rijden. “Daarmee hopen we ook de toenemende aantallen passagiers op te kunnen vangen, al blijf het advies alleen voor het ov te kiezen bij noodzakelijke ritten”, zegt de woordvoerster.