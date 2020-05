Het heffen van hogere belasting wordt onontkoombaar voor de overheid om uit de crisis te komen. Daarbij is het logisch als bedrijven en mensen die relatief weinig last hebben gehad van de gevolgen, meer belasting gaan betalen. Dat heeft columnist Martin Wolf van de Britse zakenkrant Financial Times in televisieprogramma Buitenhof gezegd. “Relatief rijke mensen kunnen makkelijker vanuit huis werken en zullen daardoor ook minder snel hun baan verliezen. Dan is het logisch dat je in de opbouwfase wat meer betaalt. Dat is het sociale contract.”