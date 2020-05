Slachtoffer en verdachten fatale steekpartij Velp allemaal Polen

Een man die zaterdagavond omkwam door een steekpartij in het Gelderse Velp is een 40-jarige man uit Polen. De drie mannen die zijn aangehouden (23, 24 en 51 jaar) komen ook uit Polen, meldt de politie zondag.

De politie werd zaterdagmiddag gewaarschuwd over een steekpartij in een gebouw aan de President Kennedylaan. In het pand troffen agenten een gewonde man aan. Reanimatie mocht niet meer baten.

De politie onderzoekt de toedracht van het incident en wat de rol daarin is geweest van de verdachten.