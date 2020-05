‘Britse premier: blijf waakzaam, niet thuis’

Premier Boris Johnson roept zondagavond de Britten op waakzaam te blijven in de strijd tegen het gevreesde coronavirus en dringt niet meer aan op thuisblijven. Britse media melden dat hij om 20.00 uur (onze tijd) de bevolking toespreekt over maatregelen die heel geleidelijk een einde moeten maken aan de lockdown. Hij zou dan de huidige opdracht van de regering, ‘blijf thuis’, laten vallen en oproepen ‘waakzaam’ te blijven, om zo het virus onder controle te houden en te voorkomen dat er mensen aan sterven.

Johnson overlegt overdag met zijn ministers over een handleiding die is opgesteld voor het verloop van het afbouwen van de genomen coronamaatregelen. Die zou vijftig pagina’s beslaan en een half jaar vooruit kijken.

De premier wil dat de economie weer op gang komt en stelt voorwaarden om ondernemingen weer te openen. Ook lanceert hij volgens de BBC een nieuw waarschuwingssysteem waarmee de ontwikkeling van besmettingen in Engeland snel in kaart moet worden gebracht. Dit alarmsysteem zou helpen plaatselijk maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het virus. Het systeem zou draaien om vijf fasen, die elk een eigen kleur hebben. De rode vijfde alarmfase is dan de gevaarlijkste. Het land zou zich nu in fase 4 bevinden. Het systeem is gebaseerd op alarmfases die eerder zijn ingevoerd om tegen terrorisme te waarschuwen.