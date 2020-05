Jubilerend Metropole Orkest brengt muziek naar verpleeghuizen

Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar en was van plan dat dit jaar groots te vieren. Dat viel door de coronacrisis in het water. Het orkest komt met iets anders, indachtig de reden waarom het ooit - kort na de Tweede Wereldoorlog - was opgericht: om het volk 'hoop en vertier' te bieden in zware tijden. Het orkest stelde een speciale cd samen, met de favoriete muziek van oprichter en oud-dirigent Dolf van der Linden (1915-1999). Alle verpleeghuizen krijgen er eentje en orkestleden trekken woensdag langs enkele van die instellingen om live een klein optreden te verzorgen.