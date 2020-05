Sterke stijging antisemitische misdrijven in Duitsland

Het aantal antisemitische misdrijven in Duitsland is het afgelopen jaar met 13 procent gestegen. Dat blijkt uit een jaarverslag dat dinsdag door de Duitse minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken en voorzitter Holger Münch van de federale recherchedienst wordt gepresenteerd en waarover Welt am Sonntag schrijft.

Joden en joodse instellingen zijn in 2019 ongeveer 2000 keer het slachtoffer geworden van politiek geïnspireerde misdrijven. Het jaar daarvoor werden er 1799 gepleegd.

Sowieso nam het aantal misdrijven die politiek zijn ingegeven flink toe; van 36.000 in 2018 naar 41.000 een jaar later. In ongeveer 22.000 gevallen komen de daders uit rechtse hoek, in 10.000 zaken gaat het om een linkse overtreder.

Vooral in de Oost-Duitse deelstaten Brandenburg en Thüringen nam het aantal incidenten toe, namelijk met respectievelijk 52,5 en 40 procent.