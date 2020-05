Britse regering onthult plannen versoepeling coronamaatregelen

De Britse premier Boris Johnson maakt zondagavond in een televisietoespraak bekend hoe zijn regering de coronamaatregelen geleidelijk wil gaan afbouwen. Hij doet dat na overleg met zijn ministers over een routekaart die globaal aangeeft wanneer onderdelen van de lockdown ingetrokken zouden kunnen worden. Volgens Britse media gaat de routekaart over een periode van circa een half jaar. Johnson zou elke twee weken willen bepalen hoe het er voor staat.

Johnson wil het land ondanks de epidemie vanaf maandag weer ‘lostrekken’. Mensen zouden weer moeten worden aangemoedigd naar hun werk te gaan. Individueel sporten mag dan overal weer buiten en andere plaatsen in de open lucht, zoals parken, begraafplaatsen of markten zouden weer onder voorwaarden open kunnen.

Volgens Britse media kondigt Johnson zondag ook een verplichte quarantaine aan voor iedereen die het land binnenkomt. Alle mensen, ook Britten, zouden dan een adres moeten opgeven waar ze twee weken lang blijven. Met de quarantaine zou hij een tweede golf van het virus willen voorkomen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab kondigde op 16 april een verlenging van drie weken aan van maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus. Hij nam op dat moment waar voor Johnson die zelf door een coronabesmetting in het ziekenhuis was beland. De lockdown in het land is op 23 maart van kracht geworden.

Het Verenigd Koninkrijk telde tot dusver meer dan 210.000 besmettingen. Ruim 31.000 patiënten zijn aan het virus bezweken.