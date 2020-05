Suriname versoepelt coronamaatregelen

Suriname heeft de maatregelen om het coronavirus buiten de deur te houden versoepeld. Surinamers mogen vanaf zondagavond weer tot 23.00 uur op straat blijven, in plaats van 20.00 uur. Ook mogen ze weer in grotere groepen samenkomen. Het maximum is van 10 naar 50 personen verruimd. Dat heeft president Desi Bouterse zaterdagavond bekendgemaakt.

Suriname is al bijna 7 weken vrij van nieuwe coronabesmettingen, het laatste geval werd op 31 maart geconstateerd. De speciale maatregelen bleven echter van kracht vanwege het relatief grote aantal besmettingen in buurlanden.

De grenzen met Frans-Guyana, Guyana en Brazilië blijven gesloten en in de omgeving daarvan blijft een strenger regime in stand. Ook zullen de speciale corona-controleposten overal in het land voorlopig blijven bestaan. Hiermee kunnen de autoriteiten het reizigersverkeer goed in beeld houden.

De regering wil de komende weken de maatregelen verder versoepelen. Voor de scholen is het streven de examenklassen vanaf 1 juni weer te starten. Ook komt er vanaf 17 mei een versoepeling van de bezoekregels voor instellingen van jongeren en bejaarden.

De verplichte quarantaine van 14 dagen voor mensen die uit het buitenland naar Suriname komen, blijft van kracht. Er zal wel een uitzondering gelden voor Surinamers die op 25 mei hun stem tijdens de parlementsverkiezingen willen uitbrengen.

Bouterse maakte bekend dat de regering 400 miljoen Surinaamse dollar (een kleine 30 miljoen euro) gereserveerd heeft voor ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en personen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis. Het land heeft ook internationale steun toegezegd gekregen, zei Bouterse.