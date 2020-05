Elon Musk dreigt fabriek en hoofdkantoor Tesla te verhuizen

Topman Elon Musk dreigt zijn Teslafabriek in Fremont en hoofdkantoor in Palo Alto in de Amerikaanse staat Californië te verplaatsen naar andere staten. Dat liet hij via Twitter weten. Musks dreigement volgt op het besluit van de autoriteiten, een dag eerder, om hem geen toestemming te geven de fabriek te heropenen.