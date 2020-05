Vrouw klimt bovenop zendmast in Bemmel

Een jonge vrouw heeft zaterdagmiddag urenlang bovenop een zendmast gezeten in het Gelderse Bemmel. De politie meldde aan het begin van de avond dat ze veilig naar beneden is gehaald. Het is nog niet duidelijk waarom ze er zat.

Op foto’s was te zien hoe de vrouw in een blauwe jas boven in de mast zat. Ze is meegenomen naar het bureau, waar een gesprek met haar volgt, aldus de politie.

De afgelopen tijd zijn er meerdere zendmasten in brand gestoken. Dit zijn mogelijk acties tegen de komst van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs.