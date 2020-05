Nog 541 coronapatiënten op intensive care

Van de coronapatiënten liggen er 526 op Nederlandse ic's, 23 minder dan vrijdag. Op intensive cares in Duitsland verblijven zaterdag nog vijftien Nederlandse coronapatiënten, evenveel als de dag ervoor.

Op de ic's liggen ook nog 450 patiënten met andere aandoeningen, 36 meer dan vrijdag. Buiten de intensive cares liggen op verpleegafdelingen 1132 coronapatiënten, 57 minder dan de dag ervoor.

"De afname is in lijn met de verwachting. Intussen nemen de non-Covid-ic-opnames langzaam toe. Een goede naleving van de maatregelen en monitoring van het aantal nieuwe infecties blijven erg belangrijk. Want we moeten de non-Covid-zorg nu weer met urgentie oppakken en de overcapaciteit is nog altijd gering", aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.