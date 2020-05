NS en politie beperken toegang op Amsterdam CS richting Zandvoort

NS en politie zijn bezig om op Amsterdam CS de flinke toestroom te reguleren van mensen die met de trein naar Zandvoort willen. “Er komen meer mensen dan in de trein kunnen”, zegt een NS-woordvoerder. Om ervoor te zorgen dat de situatie op het perron en in de treinen veilig blijft, is besloten de toegang naar het perron te reguleren.

“We willen voorkomen dat er veel te veel mensen op het perron komen, en ook dat de treinen te vol worden. Maar ook willen we mensen ontmoedigen die misschien nog naar Zandvoort willen.”