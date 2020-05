Poetin eert Rode Leger als overwinnaars nazi-Duitsland

President Vladimir Poetin heeft in Moskou de rol van het Rode Leger in de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland geëerd. Hij deed dat bij het graf van de onbekende soldaat in de Russische hoofdstad: “De soldaten van het Rode Leger hebben het vaderland gered, het leven van komende generaties beschermd, Europa bevrijd en de wereld behoed”, aldus Poetin op de 75e verjaardag van de overgave van de Duitse strijdkrachten door maarschalk Wilhelm Keitel (1882-1946) in een Berlijnse voorstad.

Keitel tekende in de avond van 8 mei in Karlshorst de overgave. Het was toen in Moskou al 9 mei. Daarmee valt bevrijdingsdag in Rusland een dag later dan in veel andere landen. De herdenkingsceremonie is op de televisie uitgezonden. Publiek was er door de strenge lockdown als gevolg van het nieuwe coronavirus niet bij. Er is ook geen grote parade gehouden, maar vlogen er toestellen van de luchtmacht over. De parade volgt later dit jaar. Er zijn zaterdag opnieuw weer circa 10.000 coronabesmettingen bijgekomen in Rusland.

Het Rode Leger stamt uit 1918 en het verdween als officiële naam van het leger aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het Rode Leger telde toen meer dan 11 miljoen militairen. Velen in Rusland menen dat de rol van de Russen in de strijd tegen Hitler-Duitsland in het Westen wordt onderschat. Het Rode Leger zou verantwoordelijk zijn voor meer dan driekwart van alle verliezen die de Duitse strijdkrachten in Europa leden. De Sovjet-Unie was onder leiding van dictator Jozef Stalin (1878-1953) eerst bondgenoot van Adolf Hitler (1889-1945) en viel in september 1939 ook Polen binnen. Maar na de Duitse aanval in juni 1941 streed Rusland de ‘Grote Vaderlandse Oorlog” tegen Hitlers Duitsland.