‘Verlaag eisen motorrijbewijs voor automobilisten’

De RAI Vereniging wil dat de eisen voor automobilisten om op een lichte motorfiets te mogen rijden worden verlaagd. Hiervoor moet het theorie-examen voor een lichte 125cc motor (A1 motorrijbewijs) onder voorwaarden komen te vervallen voor iedereen die in bezit is van een B-rijbewijs. Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck groeit de behoefte in de 1,5 meter samenleving aan individueel vervoer, zoals de motor. “Wij moeten er daarom met elkaar voor zorgen dat deze vormen van vervoer toegankelijker worden voor grote groepen reizigers en de flexibiliteit van ons mobiliteitssysteem verbetert”, aldus Van Eijck.

De afgelopen periode was het rustig op de weg omdat veel mensen thuis moesten werken. Het is nog onduidelijk hoe dat de komende periode zal gaan. “Maar op het moment dat iedereen massaal in de auto stapt, groeit weer de druk op ons wegennet. De motor sluit goed aan bij de wens voor meer individueel vervoer in de 1,5 meter samenleving, zonder dat het risico op files te veel toeneemt. Wij willen zorgen voor meer keuzevrijheid voor de reiziger en mogelijk maken dat het eenvoudiger wordt om tussen vervoersmiddelen te switchen en op een lichte motorfiets te stappen”, aldus Van Eijck.