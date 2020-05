Janzen, Rombley en Smit presenteren volgend jaar songfestival

"Ja, ik heb het nog even dubbel gecheckt: 'mogen we volgend jaar weer komen?', en ja Chantal, ik en Jan mogen het volgend jaar doen", aldus Rombley, die eerder losliet dat ze de rol van gastvrouw in de Green Room zou krijgen. Naar verwachting mag ze daar volgend jaar weer naar uitkijken.

Het songfestival werd half maart vanwege de coronacrisis afgeblazen en verplaatst naar volgend jaar. Volgende week zaterdag wordt in plaats van de finale de alternatieve tv-show uitgezonden.