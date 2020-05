Apple wil eerste winkels in VS weer openen

Techreus Apple wil vanaf volgende week in bepaalde Amerikaanse staten zijn winkels weer openen. Dat bevestigde het bedrijf aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Door de uitbraak van het coronavirus waren veel van de winkels van Apple buiten China gesloten. Eerder gingen winkels in onder meer Zuid-Korea, Australië en Duitsland wel weer open.

In eerste instantie gaat het om Apple-winkels in de staten Idaho, Alaska, Alabama, en South-Carolina. Voor bezoekers gelden strenge maatregelen. Zo wordt de temperatuur van klanten gemeten en is per winkel maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd welkom.

Apple heeft in de betreffende staten maar een aantal winkels. Het bedrijf heeft ook niet gezegd of die allemaal weer opengaan. In totaal telt Apple in de VS 271 winkels. Buiten de thuismarkt zijn dat er nog eens 510. Apple verkoopt doorgaans veel van zijn producten in de filialen.

De winkels die opengaan zullen zich vooral richten op het repareren van producten. Het bedrijf raadt klanten aan om, waar mogelijk, online te kopen. Dan kunnen leveringen contactloos worden bezorgd of worden opgehaald.