Illegale boskap in Brazilië flink gestegen in april

In april is een recordhoeveelheid bos in Brazilië illegaal gekapt. Dat blijkt uit overheidscijfers. In vergelijking met april 2019 is afgelopen maand 64 procent meer van de Amazone illegaal omgehakt.

De regering gaat het leger inzetten om de illegale ontbossing te stoppen. Vorig jaar was al een recordjaar qua ontbossing en dit jaar wordt er nog meer hout gehakt. In de eerste vier maanden is 55 procent meer bos illegaal omgehakt dan in dezelfde periode in 2019.

Het agentschap voor behoud van de Amazone Ibama is geschrokken van het feit dat er zelfs tijdens het regenseizoen, dat momenteel aan de gang is, meer bomen worden gekapt. De regenval maakt het regenwoud moeilijk begaanbaar en dat schrikt houthakkers vaak af.

Vitaal

Het Amazonewoud wordt door veel klimaatwetenschappers als vitaal gezien in het bestrijden van de opwarming van de aarde. Het is het grootste regenwoud ter wereld.

Hoewel de regering het leger inzet om illegale kap tegen te gaan, is president Jair Bolsonaro een groot voorstander van het cultiveren van de grond. Hij denkt dat landbouw of mijnbouw beter is voor de economie.