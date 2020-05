Maatregelen worden niet versoepeld in regio rond Madrid

De Spaanse regering wil vanaf maandag de strenge coronamaatregelen in het land iets versoepelen, maar dat geldt niet voor de regio rond hoofdstad Madrid. Dat heeft de regionale regering bekendgemaakt.

Madrid is de zwaarst getroffen regio van het land met ruim 65.000 geregistreerde besmettingen en 8500 doden. De Spaanse regering van Pedro Sánchez overlegde vrijdag over de vervolgstappen. Sánchez wil het land in vier fasen van elk twee weken voorbereiden op “het nieuwe normaal”. Officieel wordt de uitkomst van het overleg zaterdag bekendgemaakt.

Naast Madrid zouden ook andere regio’s nog op slot blijven, in de zogeheten fase 0. Provincies in Catalonië, Andalusië, Castillië en Léon blijven naar verluidt op eigen verzoek ook nog langer in fase 0.

Besmettingen

Regio’s die vanaf maandag in fase 1 zitten, moeten steeds teruglopende aantallen nieuwe besmettingen hebben. Ook moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor mensen om bijvoorbeeld hun handen te kunnen wassen in het openbaar.

Vanaf 11 mei mogen kerken weer open in de gebieden die in fase 1 zitten. Diensten mogen plaatsvinden met een derde van de normale hoeveelheid aanwezigen. Ook mogen mensen die niet bij elkaar in huis wonen elkaar weer zien, maximaal in groepen van tien mensen en op gepaste afstand van elkaar.