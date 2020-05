Brexitgesprekken tussen Britten en EU maandag verder

De Britse en Europese brexitonderhandelaars praten maandag verder over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Eerdere sessies leverden weinig op. Volgens de Europese onderhandelaar Michel Barnier vertragen de Britten het onderhandelingsritme over “heel belangrijke zaken”, zo klaagde hij vrijdag opnieuw.

Eind dit jaar verdwijnen de Britten definitief uit de Europese Unie. Over de toekomstige relaties met de EU staat echter nog weinig vast. De onderhandelaars proberen in verschillende onderhandelingsrondes onder meer de details van een nieuw vrijhandelsverdrag uit te werken. Als Londen en Brussel voor het einde van dit jaar geen akkoord bereiken, komt er alsnog een harde brexit. Volgens Barnier tikt de klok meer dan ooit. Maandagmiddag begint een nieuwe onderhandelingsronde, noodgedwongen via videoconferentie, wegens het coronavirus.

De Britten willen dat de onderhandelingen op een constructieve manier vooruitgaan, liet een woordvoerder van de Britse regering eerder vrijdag weten. “Het Verenigd Koninkrijk blijft vastberaden om een vrijhandelsakkoord te sluiten, zoals de EU dat al met verschillende andere landen heeft gedaan.”

Belangen

Naar verluidt zou de Britse regering alleen bereid zijn om vooruitgang te boeken in de domeinen waar ze belangen heeft. Dan gaat het om zaken als vervoer en de handel in goederen en diensten. Op de zaken die van belang zijn voor de EU, zoals de visserij of de bepalingen die een gelijk speelveld voor Britse en Europese bedrijven moeten garanderen, zouden de Britten qua onderhandelingen minder toeschietelijk zijn.

Het Verenigd Koninkrijk stapte op 31 januari officieel uit de Europese Unie maar blijft voorlopig wel alle EU-regels volgen tot het einde van de overgangsperiode. Volgende maand moeten de onderhandelaars beslissen of ze die fase willen verlengen, maar Londen wil daar niet aan, ook niet nu het coronavirus de onderhandelingskalender in de war schopt.

Een EU-diplomaat zei deze week op zijn vroegst pas vanaf september beweging te verwachten aan Britse kant.