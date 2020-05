‘Te veel ontvangen kinderopvangcompensatie terugbetalen’

Het kabinet moet een appel doen op ouders om te veel ontvangen compensatie voor de eigen bijdrage van kinderopvang terug te betalen. Dat adviseert de Raad van State, die zich boog over de coronamaatregelen voor de kinderopvang.

Het ministerie had ouders gevraagd de kinderopvang te blijven betalen, ook nu alleen ouders met vitale beroepen hun kinderen naar de opvang mogen brengen. Zo blijven de organisaties overeind en kunnen de kinderen weer terugkeren naar hun vertrouwde plekje op de opvang als deze weer open mag. Die eigen bijdrage krijgen ouders “grosso modo” vergoed.

Dat gebeurt op basis van gegevens die op 6 april in het systeem van de Belastingdienst staan. Omdat de situatie later kan afwijken van die gegevens, kan het zijn dat ouders iets te weinig ontvangen, of juist te veel.

Uitzonderlijke situatie

“Gelet op de uitzonderlijke situatie en de enorme uitvoeringsmachine die in korte tijd in gang moet worden gezet is de gekozen grofmazige benadering op dit moment aanvaardbaar”, zegt de Raad van State. Maar van ouders die te veel op hun rekening gestort krijgen “mag worden verwacht dat zij het ontvangen bedrag teruggeven”.

Het ministerie van Sociale Zaken zegt hier niet in mee te gaan. Het vergt “ingewikkelde terugbetalingssystemen” om het terugstorten van het bedrag, dat wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank, te faciliteren. Ouders die onverhoopt een veel te laag bedrag hebben ontvangen, kunnen wel een herziening aanvragen.