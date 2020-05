Europa maand langer dicht voor niet-EU-burgers

Reizigers van buiten de EU zijn tot 15 juni niet welkom in Europa tenzij hun trip essentieel is. De Europese Commissie stelt voor het inreisverbod voor niet-EU-burgers voor de tweede keer met een maand te verlengen omdat de situatie rond het coronavirus “zowel in Europa als wereldwijd fragiel blijft”. De lidstaten stemmen naar verwachting in met de verlenging.