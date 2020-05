UWV keert 2 miljard aan tegemoetkoming loonkosten uit

Het UWV heeft inmiddels 2 miljard euro uitgekeerd aan werkgevers om een deel van hun loonkosten op te vangen. Ruim 121.000 bedrijven hebben een aanvraag gedaan voor de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Bij die bedrijven werken in totaal bijna twee miljoen mensen.

De afgelopen week werd ongeveer 100 miljoen euro uitgekeerd en kwamen er 7000 nieuwe NOW-aanvragen bij. Dat is fors minder dan in de eerste weken van de regeling, die sinds 6 april beschikbaar is. Toen liep het storm, met al 50.000 aanvragen na de eerste dag.

Bedrijven die minstens een vijfde van hun omzet verliezen, kunnen compensatie krijgen voor de loonkosten. Die vergoeding is maximaal 90 procent van de salariskosten, afhankelijk van het omzetverlies. De werkgevers krijgen het geld in drie termijnen betaald.

Werkgevers kunnen tot en met 31 mei een aanvraag indienen voor hulp uit dit pakket. Het kabinet werkt aan een tweede steunpakket voor de periode daarna.