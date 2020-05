Zeker 22 bewoners AZC Sneek positief op coronavirus

Zeker 22 bewoners van het asielzoekerscentrum in Sneek zijn positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt de GGD Friesland na berichtgeving van de Leeuwarder Courant. In het centrum wonen ongeveer zeshonderd mensen. De overige bewoners zullen de komende dagen getest worden. Het centrum is onmiddellijk gesloten.

De getroffenen vertonen allemaal milde klachten. Sommige geteste personen hebben volgens een woordvoerder zelfs helemaal geen klachten. “We verwachten dat er meer besmettingsgevallen naar boven komen als er meer mensen getest worden” aldus de zegsvrouw.