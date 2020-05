Enschede luidt klokken voor herdenking vuurwerkramp

In Enschede luiden volgende week woensdagmiddag alle kerkklokken om de vuurwerkramp te herdenken. Het is die dag precies twintig jaar geleden. Door brand en explosies in een vuurwerkopslag midden in een woonwijk kwamen toen 23 mensen om het leven en raakten bijna duizend andere mensen gewond. De wijk Roombeek werd compleet verwoest.