Europa opent humanitaire luchtbrug naar Afrika

De Europese Unie heeft een humanitaire luchtbrug geopend om hulpverleners en noodgoederen over te brengen naar gebieden in de wereld die door het coronavirus een tekort aan voorraden hebben. De eerste vlucht vertrekt vrijdag vanuit Lyon naar de Centraal-Afrikaanse hoofdstad Bangui.

Het vliegtuig vervoert ongeveer zestig hulpverleners van ngo’s en 13 ton hulpgoederen. De komende dagen volgen nog twee vluchten met in totaal 27 ton hulpgoederen. Op de terugweg worden onder meer EU-burgers gerepatrieerd uit de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De komende weken worden meer door Brussel betaalde humanitaire vluchten gepland. Afrikaanse landen waar de pandemie de bestaande ellende dreigt te verergeren krijgen voorrang. EU-landen zijn verantwoordelijk voor de aankoop van de hulpgoederen.

Ook Europees commissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarčič reist mee naar Bangui, waar hij president Faustin-Archange Touadéra ontmoet. “Als we vandaag een deel van de wereld aan zijn lot overlaten, zijn we morgen allemaal kwetsbaar”, aldus de Sloveen. “Voor sommige van de kwetsbaarste gemeenschappen in de wereld kan dit van vitaal belang zijn.”