Trump werkte samen met medewerker die besmet was met coronavirus

Medewerkers van het Witte Huis zijn sinds de man positief testte op het virus ook mondkapjes gaan dragen, zei Trump. Het personeel in de keuken deed dat eerder al, uit voorzorg.

Tijdens het interview ging de president ook in op zijn beschuldigingen aan het adres van China over het ontstaan van het coronavirus. “Ik denk niet dat China het virus expres heeft losgelaten.” Het is volgens Trump afkomstig uit een lab in de stad Wuhan, waar de uitbraak begon.

Een onderzoeker van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vrijdag dat het virus waarschijnlijk afkomstig is van een vleermuis. Trump reageerde daarop door te stellen dat de WHO “een marionet is van China”.