Kabinet trekt portemonnee vooralsnog niet voor betaald voetbal

De KNVB becijferde de schade door de coronacrisis vorige maand op 300 tot 400 miljoen euro en vroeg de overheid in een brief om steun. “Ik wacht de plannen van de KNVB af”, zei Van Rijn vrijdag. Hij sluit een helpende hand van de overheid niet uit, maar “laten we eerst maar eens over plannen praten”.

Premier Mark Rutte antwoordde in zijn wekelijkse persconferentie bondig op de vraag of de overheid zomaar honderden miljoenen voor de KNVB wil uittrekken. “Nee, natuurlijk niet!”, zei hij lachend en met overslaande stem.

Plan van aanpak

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff riep de voetbalbond vrijdag ook al op met een plan van aanpak te komen. Het akkoord over een collectieve salarisverlaging, dat donderdag bekend werd gemaakt, noemt hij een “bemoedigend signaal, maar helaas is dat ook het enige. Verder heb ik nog geen plan gezien.”

Dat is volgens PSV-fan Dijkhoff wel nodig om kans te maken op financiële steun. “Je bent niet de enige met problemen. Het is heel druk aan het politieke loket. Als je alleen maar aangeeft dat je 400 miljoen schade lijdt zonder een fatsoenlijk plan neer te leggen, dan sta je achteraan in de rij.”