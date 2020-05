Slob wil niet dat scholen eindcijfers van leerlingen opplussen

Scholen mogen niet zomaar de cijfers ophogen van leerlingen die onvoldoende hebben gescoord om hun diploma te halen. Voor deze leerlingen zijn mogelijkheden gecreëerd om vakken te herkansen. Dat zei minister Arie Slob (Onderwijs) vrijdag naar aanleiding van de Johan van Oldenbarneveltschool in Amersfoort, die eindcijfers van leerlingen heeft opgeplust. "Dat is niet de bedoeling. We zijn in overleg met deze school."