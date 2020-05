Landen herdenken capitulatie nazi’s 75 jaar geleden

Op diverse plaatsen is rond het middaguur vrijdag stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa 75 jaar geleden. Die eindigde met de capitulatie op 8 mei 1945 van nazi-Duitsland.

Onder anderen bondskanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier waren in Berlijn bij de Duitse herdenking. De grote bijeenkomst die aanvankelijk op het programma stond was geschrapt vanwege de coronacrisis. In plaats daarvan was er een uiterst sobere herdenking in kleine kring die rechtstreeks op televisie werd uitgezonden.

“Toen werden we bevrijd, vandaag moeten wij onszelf bevrijden” zei Steinmeier doelend op het woekerende coronavirus. “Er is een einde aan onze herinnering, er is geen oplossing voor onze geschiedenis”, aldus de president over de verschrikkingen in het verleden aangericht door landgenoten, die iedere Duitser met zich mee torst.

Twee minuten stilte

In het Verenigd Koninkrijk werd twee minuten stilte gehouden. Ook hier was van grote bijeenkomsten door de coronacrisis geen sprake. Prins Charles en Camilla leidden de ceremonie door onder andere een krans te leggen. Koningin Elizabeth geeft vrijdagavond een toespraak, precies op het tijdstip dat haar vader koning George VI dat in 1945 deed. Ook in onder andere Frankrijk en België waren er herdenkingen.

De Tweede Wereldoorlog kostte naar schatting 55 tot meer dan 60 miljoen mensen het leven, onder wie ongeveer 6 miljoen Joden.

.