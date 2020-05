25.000 Nederlanders kochten vispas na ingaan coronamaatregelen

“Het aantal visvergunningen dat we dit jaar vooralsnog hebben verstrekt, bereiken we normaal gesproken pas in augustus”, zegt Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland. “Dat blijft iedere dag oplopen”. Volgens Bongers zoeken mensen nu graag ontspanning en avontuur in de buitenlucht, maar ook “de spanning van de visvangst”.

Sportvisserij Nederland gaat ervan uit dat vanwege de coronacrisis veel mensen deze zomer in eigen land op vakantie gaan, waardoor meer mensen zullen gaan vissen. De bond benadrukt wel dat er momenteel minder buitenlandse vissers naar Nederland trekken. “Hopelijk verandert dat later dit jaar”, zegt Bongers.

Een vispas kost 35 euro en is geldig tot het eind van het jaar. Met de pas mag in de meeste Nederlandse binnenwateren worden gevist. Ook in zee mag de hengel worden uitgeworpen.