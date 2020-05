Giethoorn wil kaartjes verkopen voor toeristen

Op die manier wil de Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn ‘t Gieters Belang voorkomen dat het dorp helemaal afgesloten moet worden zolang de coronacrisis voortduurt. Het is in Giethoorn elk weekend te druk. Met Pasen gold al een vaarverbod. Vanaf zaterdag heeft de gemeente Steenwijkerland voor overdag een fietsverbod ingesteld langs de grachtjes, dat zelfs geldt voor de inwoners van het dorp.

Volgens ‘t Gieters Belang is gebleken dat 1,5 meter afstand houden op de smalle paden onmogelijk is. “Mensen gaan niet opzij. Als er eenrichtingsverkeer op de paden komt, zoals de gemeente overweegt, ontstaan juist nog meer opstoppingen zodra toeristen stil blijven staan. De gezondheid van de dorpsbewoners en de bezoekers is in het geding.”

Toeristen zouden kunnen reserveren bij botenverhuurders, musea en op termijn ook bij restaurants, stelt de dorpsvereniging voor. Via een gedeeld systeem wordt in de gaten gehouden wanneer het maximale aantal gasten is bereikt. Bezoekers mogen het dorp alleen in als ze een ticket kunnen laten zien. Bewoners zouden vrij kunnen wandelen, varen en fietsen als het aantal toeristen aan banden wordt gelegd.