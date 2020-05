Slob laat leerachterstanden door thuisonderwijs onderzoeken

Onderwijsminister Arie Slob laat onderzoeken of en in hoeverre kinderen leerachterstand hebben opgelopen in de acht weken thuisonderwijs. Dat gebeurt niet alleen in het primaire, maar ook in het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs. We zijn ook al aan het nadenken hoe we eventueel opgelopen tekorten in de komende tijd kunnen wegwerken", zei Slob vrijdag.