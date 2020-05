Joods restaurant Amsterdam opnieuw vernield

Een ruit van een Joods restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is vrijdagochtend vernield. De politie heeft een verdachte aangehouden en heeft daarbij pepperspray moeten gebruiken.

Of er op het moment van de vernieling rond 09.00 uur ‘s ochtends mensen in het restaurant aanwezig waren, is niet bekend. De politie laat weten verder onderzoek te doen naar de motieven van de dader. Op beelden van de vernielde ruit is te zien dat een Israëlische vlag naar buiten steekt.

Het restaurant HaCarmel is eerder doelwit geweest van vernielingen. Zo zijn de ruiten vaker vernield, werd het restaurant besmeurd met eieren en afgelopen december sloeg een man die een Palestijnse vlag droeg met een knuppel de ramen in. Begin dit jaar werd een verdacht pakketje voor de deur van het restaurant gevonden. Na onderzoek bleek dat pakketje geen explosieven te bevatten.

Afgelopen januari liet het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) weten dat het aantal antisemitische incidenten in Nederland het afgelopen jaar opnieuw is gestegen. In 2018 registreerde het CIDI 135 antisemitische incidenten, in 2019 was dat 182. CIDI-directeur Hanna Luden sprak van een “zorgelijke stijging” en wil de gemeente Amsterdam, politie en justitie harder optreden tegen antisemitisme.