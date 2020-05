VVD-leider Dijkhoff eist plan van aanpak Nederlands voetbal

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD heeft in een lang betoog op Facebook de KNVB en de Nederlandse voetbalclubs opgeroepen om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Alleen dan is het volgens Dijkhoff mogelijk om in deze coronacrisis financiële steun van de overheid te krijgen. De VVD’er, zelf een fervent voetballiefhebber en supporter van PSV, ergert zich aan het gebrek aan eenheid binnen de voetbalwereld.

“Het akkoord tussen clubs en vakbonden over een collectieve salarisverlaging is een bemoedigend signaal, maar helaas is dat dan ook het enige. Verder heb ik nog geen plan gezien”, schrijft Dijkhoff. “Wel zien we elke week weer gesteggel over de korte termijn. Als KNVB en clubs vooral bezig zijn met gevechten over volgend seizoen, dan miskennen ze de problemen waar ze voor staan.”