Planbureau: biomassa belangrijk voor duurzame economie

Voor biomassa is een belangrijke rol weggelegd in een duurzame economie, denkt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dan moet het gebruik wel goed worden afgebakend, stelt het bureau, een belangrijke adviseur van het kabinet.

Het kabinet had het PBL gevraagd of biomassa kan helpen om de klimaatdoelen te halen die het zich heeft gesteld om klimaatverandering tegen te gaan. Daarover zijn de meningen verdeeld. Vooral de verbranding van hout en ander biologisch materiaal om energie op te wekken roept veel weerstand op. Maar de overgang naar groenere energie is moeilijk haalbaar met bijvoorbeeld alleen zonne- en windenergie, denkt het PBL.

Wel moet het kabinet onder meer beducht zijn voor verlies van biodiversiteit en schaarse landbouwgrond.

Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland vindt het een “laf en PBL-onwaardig rapport”. “Het is onacceptabel dat het aandeel biomassa zou groeien. Niet alleen vanwege de natuurcrisis waarin we zitten. We moeten nu alles op alles zetten om de klimaatcrisis te beteugelen. Dat betekent stoppen met het kappen van bossen. Zolang er geen garantie wordt gegeven dat biomassa onze biodiversiteit niet vernietigt, leidt de inzet van biomassa tot verergering van de klimaatcrisis.”