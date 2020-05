Australië vreest diepste recessie ooit door coronacrisis

Australië zal in de eerste helft van dit jaar naar verwachting in de diepste recessie ooit belanden als gevolg van de coronacrisis. Dat maakte de Australische centrale bank bekend. De Reserve Bank of Australia (RBA) vreest voor een krimp met 10 procent in de eerste zes maanden van dit jaar. Voor heel 2020 wordt een daling met 6 procent voorspeld.