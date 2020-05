‘Helft wil ook ná corona thuiswerken, collega’s worden gemist’

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht ook ná de coronacrisis vaker thuis te (mogen) werken. Het scheelt veel reistijd, de dag is beter in te delen en er is meer tijd voor het gezinsleven, worden als redenen opgegeven. Verder missen we wel het praatje bij de koffiemachine. Dit zijn conclusies uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 1000 Nederlanders.