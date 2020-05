Rode Kruis roept op te klappen voor vrijwilligers

“Op dit moment is het Rode Kruis in Nederland en in 191 andere landen actief met het bieden van hulp aan diegenen die dit het hardst nodig hebben. Rode Kruis-vrijwilligers zetten zich belangeloos in om de meest kwetsbaren te helpen. Zo vervoeren zij coronapatiënten, gaan zij voedselpakketten uitdelen aan kwetsbaren die geen aanspraak maken op andere hulpverlening en ondersteunen ze ziekenhuizen en zorginstellingen”, aldus het Rode Kruis.

“De moed en gedrevenheid van de Nederlandse Rode Kruis-vrijwilligers en de miljoenen Rode Kruis-hulpverleners wereldwijd die zich inzetten tijdens de coronacrisis, zorgen voor solidariteit en helpen velen door deze zware periode heen.”

Het Rode Kruis werd op 19 juli 1867 opgericht.