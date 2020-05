Beschuldiger roept Biden op gooi naar het Witte Huis te staken

“Joe Biden, komt alsjeblieft naar voren en houd je verantwoordelijk. Jij zou niet op basis van karakter in de race moeten zijn om president van de Verenigde Staten te worden”, aldus Reade. Desgevraagd zei Reade te wensen dat de voormalig vicepresident zijn poging het Witte Huis te halen staakt. “Maar dat zal hij niet doen”, voegde zij daar aan toe.

Biden wordt er door Reade van beschuldigd haar in 1993 in de Senaat tegen een muur te hebben gedrukt en te hebben betast. Zelf heeft Biden de beschuldigingen met klem ontkend. De Democraat hoopte in het archief van de Senaat documenten te vinden die hem vrijpleiten van de beschuldiging. De Senaat zegt dat privacywetgeving het echter onmogelijk maakt om dergelijke persoonlijke informatie over ex-medewerkers vrij te geven.