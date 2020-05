‘Winst ING keldert door coronacrisis’

De winst van ING is in het eerste kwartaal waarschijnlijk flink gekelderd als gevolg van de coronacrisis. Dat voorzien analisten gepolst door persbureau Bloomberg. Bij de kwartaalcijfers, die de bank vrijdagochtend presenteert, zijn de kenners verder alert op mogelijke opmerkingen over de zoektocht naar een nieuwe topman of -vrouw voor ING.