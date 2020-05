Trouwe fans voorkomen kostenpost concertorganisator Live Nation

Concertorganisator Live Nation voelde de gevolgen van de corona-uitbraak in de Verenigde Staten en Europa in het eerste kwartaal. Het moederbedrijf van Mojo schrapte vanaf half maart veel concerten, net voor de start van het lucratieve zomerseizoen vol festivals. Fans die hun idolen liever later zien optreden dan dat ze geld terugvroegen, behoedden Live Nation voor een forse kostenpost.

Het aantal concerten en festivals dat Live Nation in het eerste kwartaal organiseerde bedroeg 7067, 1140 minder dan een jaar terug. Daar kwamen ruim 10,4 miljoen fans op af terwijl in de eerste drie maanden van 2019 bijna 15 miljoen fans een Live Nation-evenement bezochten.

Live Nation wist ongeveer 80 procent van de concerten naar een nieuwe datum door te schuiven. Meer dan 90 procent van de mensen die al een kaartje hadden, houden dat vast voor die latere datum, waardoor Live Nation een relatief beperkt bedrag terug moest betalen. Eind maart had het bedrijf 3,3 miljard dollar in kas. Daarvan was 842 miljoen dollar geld dat klanten voor een concert hadden betaald dat nog niet is gehouden.

Kosten

De omzet van de concerttak liep met een kwart terug. Bij de divisie die zich bezighoudt met kaartverkoop daalde de omzet met 16 procent. In totaal kreeg Live Nation 1,4 miljard dollar binnen, tegen 1,7 miljard dollar in de eerste drie maanden van 2019. Het bedrijf moest ook een operationeel verlies van 20,5 miljoen dollar in de boeken zetten. Vorig jaar werd in dezelfde periode nog een aangepaste operationele winst van 115,4 miljoen dollar geboekt.

Door het virus is Live Nation ook aan het vernieuwen geslagen. Het bedrijf hield al virtuele concerten en denkt ook aan drive-in concerten waarbij fans hun favoriete artiest vanuit hun auto kunnen zien spelen. Desondanks snijdt het bedrijf flink in de kosten en wil het dit jaar 600 miljoen dollar besparen.