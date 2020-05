KLM brengt reizigers terug naar Suriname

KLM is bereid een groep van ruim 300 reizigers terug te brengen van Amsterdam naar Suriname. De vlucht vindt waarschijnlijk in de loop van volgende week plaats. Dat zegt Martijn Ten Broecke, directeur van KLM in Suriname.

Op 20 april is een eerste groep van ongeveer 200 gestrande reizigers door de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) naar Suriname teruggebracht. Een tweede groep keert vrijdag 8 mei terug. In totaal gaat het om ongeveer 900 mensen die de afgelopen maanden zouden terugvliegen. Toen Suriname het luchtruim sloot op 13 maart, kwamen ze vast te zitten.

Hoewel een groot deel van de groep gestrande personen een KLM-ticket had, was de KLM niet vanaf het begin betrokken bij deze repatriëring. Volgens Ten Broecke had de Surinaamse overheid in eerste instantie alleen de SLM ingehuurd om alle vluchten vanuit Amsterdam uit te voeren, ook voor de mensen met een KLM-ticket. Ook was er volgens KLM geen noodzaak naar Suriname te vliegen omdat de meeste Nederlanders al vanuit Suriname waren teruggekeerd naar Nederland.

Aanbod

Ten Broecke. “Inmiddels is de vraag naar repatriëring weer gegroeid. Wij hebben onze diensten aan de Surinaamse overheid aangeboden om zonder extra kosten een gecombineerde repatriëringsvlucht uit te voeren. We brengen dan mensen terug naar Suriname en nemen anderen mee terug naar Nederland.’’

Suriname heeft sinds 30 maart geen nieuwe besmettingen van corona gehad.