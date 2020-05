Genezing Coronapatiënten met plasma virusdrager in Oostenrijk

Drie Covid-19 patiënten in Oostenrijk zijn genezen zijn nadat ze transfusies toegediend kregen met het bloedplasma van mensen die hersteld waren van het virus. Dat maakte Robert Krause, een specialist van het ziekenhuis in de stad Graz, tijdens een persconferentie bekend.

Het ging om mensen die een verzwakt afweersysteem hadden. Twee van hen hadden ook andere ziektes. De leeftijd en identiteit van de patiënten is niet bekendgemaakt.

Het Rode Kruis in Oostenrijk roept mensen op om plasma te doneren om te komen tot meer behandelingen. Tot nu toe kon bij twintig mensen plasma worden toegediend. Tweehonderd Oostenrijkers hebben tot nu toe plasma gedoneerd.

Plasma

De behandeling met bloedplasma van dragers van het virus is al in verschillende landen getest, maar er zijn nog steeds weinig medische gegevens beschikbaar om de effectiviteit ervan te bewijzen.

Zuid-Koreaanse artsen meldden begin april dat twee mensen met zware klachten door het coronavirus zijn genezen nadat bloedplasma was toegediend van andere, weer herstelde coronapatiënten. Ook in Nederland kijken artsen naar bloedplasma van genezen mensen. Het Erasmus MC in Rotterdam kondigde eind maart aan met het toedienen van bloedplasma te zullen beginnen.