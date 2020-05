Wall Street met winst de dag uit

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten. Wall Street stond de hele dag in het groen omdat meevallende cijfers over de Chinese export optimisme op de handelsvloer brachten en de zorgen over de economische schade door de coronacrisis wegdrukten. De wekelijkse cijfers over aanvragen voor een werkloosheidsverklaring in de Verenigde Staten vielen wel hoger uit dan verwacht. Beleggers verwekten bovendien er de nodige bedrijfsresultaten.