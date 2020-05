Alle scholen in Noorwegen maandag weer open

Vanaf maandag gaan alle scholen in Noorwegen weer open. Dat heeft de Noorse regering bekendgemaakt. De kleuterscholen waren al sinds 20 april open en de basisscholen volgden een week later. Maandag gaan ook het voortgezet en hoger onderwijs weer aan de slag.

Ook een aantal andere maatregelen wordt versoepeld. Vanaf 1 juni mogen cafés weer open en twee weken later worden culturele en sportieve evenementen met maximaal 200 mensen aanwezig weer toegestaan. De Noorse voetbalcompetitie, die in april moest beginnen, kan op 16 juni van start gaan. Vanaf donderdag mogen de clubs weer trainen.

“Ons doel is dat we op 15 juni veel zaken gaan opstarten. Maar we kunnen alleen een einde maken aan de gedeeltelijke lockdown op deze data als we erin slagen de epidemie onder controle te houden”, zei de Noorse premier Erna Solberg tijdens een persconferentie.