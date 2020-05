Parijs houdt grenzen voor niet-EU-burgers tot zeker 15 juni dicht

Frankrijk begint maandag met de versoepeling van de coronamaatregelen, maar de grenzen blijven voor mensen van buiten de EU vooralsnog in principe dicht tot zeker 15 juni. De minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, heeft dit gezegd kort nadat premier Edouard Philippe in het parlement had aangekondigd dat de versoepeling van de zeven weken oude strenge lockdown vanaf maandag begint.

Castaner zei dat er vooralsnog geen verplichting bestaat voor mensen die het land binnenkomen om twee weken in quarantaine te gaan. Het is wel belangrijk volgens de bewindsman dat er gegronde redenen bestaan naar Frankrijk te komen. Reizigers uit EU-landen en Groot-Brittannië moeten nog steeds een formulier overleggen waarop staat aangegeven waarom het noodzakelijk is dat ze Frankrijk bezoeken. Die regel is 17 maart al ingevoerd.