Trump wil met Rusland en China praten over wapenbeheersing

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin voorgesteld om nieuwe gesprekken over wapenbeheersing te beginnen en daarbij ook China te betrekken. Trump heeft in het gesprek gezegd dat hij een “kostbare wapenwedloop” tussen de drie grootmachten wil voorkomen.

Rusland en de VS verbraken eerder dit jaar het uit 1987 stammende INF-verdrag voor de beheersing van nucleaire wapens. De VS dreigde onlangs ook al het Nieuwe Start-verdrag tegen de verspreiding van strategische wapens te verscheuren. Dat verdrag uit 2010 is het laatste nog lopende wapenbeheersingsverdrag, maar moet dit jaar vernieuwd worden.

Door het geruzie tussen beide landen en het uitblijven van nieuwe verdragen is de vrees voor een nieuwe globale wapenwedloop gestegen. Volgens Trump is het belangrijk om China te betrekken bij de nieuwe verdragen omdat het land volgens hem “in hoog tempo het nucleaire wapenarsenaal aan het uitbreiden is”.

In het telefoontje bespraken beide leiders ook de uitbraak van het coronavirus waar beide landen mee te kampen hebben. “President Trump herhaalde dat de VS hard werken om voor Amerikanen te zorgen en ook bereid zijn om hulp te bieden aan elk land in nood, met inbegrip van Rusland”, zo is te lezen in een Russische verklaring.