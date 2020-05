Casino’s teleurgesteld over late heropening

De Nederlandse gokbranche is teleurgesteld dat casino’s en speelhallen pas op zijn vroegst op 1 september weer open mogen. Dat laten Holland Casino en brancheorganisatie VAN Kansspelen in een gezamenlijke verklaring weten. De sector denkt veel eerder veilig open te kunnen zonder dat daarbij de openbare ruimte of het openbaar vervoer onnodig worden belast.

De casino’s en gokhallen vinden het onterecht dat zij als een van de weinige sectoren zes maanden lang dicht moeten blijven. Daardoor zitten ruim 8000 medewerkers thuis, benadrukken ze, terwijl de overheid juist positief had gereageerd het door de sector opgestelde protocol waarmee de gokbedrijven zich aan de regels van de 1,5 metereconomie kunnen houden.

Topman Erwin Lambaart van Holland Casino vindt het sluiten van de sector “onverstandig en onnodig”. Hij wijst op de maatschappelijke opdracht van Holland Casino om veilig en verantwoord spel aan te bieden. Voorzitter Frits Huffnagel van VAN Kansspelen is ook niet te spreken over het kabinetsbesluit, waarbij het volgens hem wel lijkt alsof dat “op basis van onvoldoende kennis over de sector is genomen”. Hij heeft ook weinig vertrouwen dat de extra kosten voor de sector door de langere sluiting volledig worden vergoed in een nieuw steunpakket.