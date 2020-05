Britse premier wil nationale en langzame versoepeling

Veel ondervraagden durven eigenlijk nog niet naar hun werk. Johnson wil het land ondanks de epidemie ‘lostrekken’. Dat is volgens Britse media een van de eerste punten in het plan van Johnson om vanaf maandag in een half jaar tijd de coronamaatregelen af te bouwen. Mensen zouden maandag weer moeten worden aangemoedigd naar hun werk te gaan. Individueel sporten mag dan overal weer buiten en andere plaatsen in de open lucht, zoals parken, begraafplaatsen of markten zouden weer onder voorwaarden opengaan.

